У аварийного китайского судна на Сахалине началась спасательная операция

Спасательная операция развёрнута на месте аварии китайского судна у берегов Сахалина. Как сообщили местные власти, вокруг балкера, севшего на мель, устанавливают боновые заграждения.

На месте ЧП дежурят экстренные службы, судно село на мель неподалёку от берега. На балкере повреждён отсек для солёной воды, который необходим для придания устойчивости. Экипаж в составе 20 граждан КНР находится на борту, ему ничего не угрожает.

Ранее сегодня губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что в Невельском районе из-за аварии на судне введён режим ЧС муниципального характера.