Москвичам пообещали возвращение зимы

В Москву ещё вернётся настоящая зима. Это пообещал жителям столичного региона синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, февраль отработает снегопадами и морозами за всю провальную зиму. 13 февраля Москву накроет холодный атмосферный фронт с небольшими снежными зарядами.

Затем на пересменке тыла циклона и скандинавского антициклона также пройдёт снег, а ночами столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. Это уже будет похоже на настоящий февраль.

А к 23 февраля в столице должен появиться относительно скромный для конца сезона снежный покров. Его высота не превысит десяти сантиметров, но дыхание зимы москвичи всё-таки на себе ощутят.