Спортивного комментатора Романа Скворцова нашли на улице без сознания

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Журналиста нашли без сознания на одной из улиц города.

"Ситуация серьёзная. Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова. Пожелаем блестящему комментатору здоровья", - написал у себя в Telegram-канале коллега комментатора Дмитрий Губерниев.

По данным некоторых СМИ, Скворцова избила компания молодых людей после проведённого в ресторане вечера. Но официальные источники утверждают, что криминальной составляющей в деле спортивного комментатора нет.

Роману Скворцову 49 лет. Он комментирует хоккейные и баскетбольные матчи, работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира.