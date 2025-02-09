Умер Олег Стриженов

На 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Об этом сообщила РИА Новости его помощница.

Стриженов окончил Театральное училище имени Щукина, начинал карьеру в Таллине. Потом молодой актёр переехал в Ленинград, а затем - в Москву. С 1957 по 1966 годы состоял в труппе Театра-студии киноактёра, также сыграл много ролей во МХАТе.

Олег Стриженов сыграл в кино более трёх десятков ярких ролей. Его герой – романтик. Лучшие киноработы - "Овод", "Сорок первый", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья", "Приступить к ликвидации".

Помимо звания народного артиста СССР, у Стриженова многих театральных премий, он состоял в Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.