Российский боец закрыл собой сослуживца от осколков во время атаки

Новые подвиги российских военнослужащих. Ефрейтор Павел Алдошин, обнаружив с помощью беспилотника группу диверсантов, которые направлялись в сторону наших позиций, точно корректировал миномётный огонь по боевикам. Противник понёс большие потери и отступил.

Сергей Вол, замкомандира роты отряда БАРС, во время вражеской атаки спас сослуживца, закрыв его от осколков. Оказав первую помощь себе и товарищу, Сергей засёк штурмовиков ВСУ на автомобиле и передал координаты командованию. Пикап с боевиками был уничтожен, наступление неприятеля провалилось.