Трамп анонсировал пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия

Дональд Трамп обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций. И, похоже, не намерен останавливаться.

С этого понедельника американский лидер анонсировал введение пошлин в размере 25 процентов на поставки в США стали и алюминия. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Луизиана.

А через день Трамп готов объявить о новых тарифах в отношении торговых партнеров Вашингтона, у которых действуют квоты на ввоз американских товаров.

Пока ЕС только призывает не вредить экономике Европы, Китай уже сегодня вводит дополнительные пошлины в 15 процентов на уголь и сжиженный природный газ из США.