Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Сегодня российские дипломаты по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время за рубежом работают 237 загранпредставительств нашей страны, в этом году их число увеличится.
С Днем дипломатического работника коллег поздравил глава внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров отметил, что перед сотрудниками стоят важные стратегические задачи, решение которых должно способствовать построению многополярного мира и созданию архитектуры евразийской безопасности.
"Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность – отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Нет никаких сомнений, что эта благородная цель будет достигнута, несмотря ни на какие потуги наших недоброжелателей и открытых врагов, которые сделали ставку на грубую фальсификацию исторических фактов, возрождение нацизма и милитаризма, сворачивание международного диалога и сотрудничества в подавлении России и других конкурентов в интересах силового доминирования и неоколониализма", - заявил Лавров.