Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Сегодня российские дипломаты по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время за рубежом работают 237 загранпредставительств нашей страны, в этом году их число увеличится.

С Днем дипломатического работника коллег поздравил глава внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров отметил, что перед сотрудниками стоят важные стратегические задачи, решение которых должно способствовать построению многополярного мира и созданию архитектуры евразийской безопасности.