На Сахалине началась операция по предотвращению разлива нефтепродуктов

В Невельском районе Сахалина сегодня началась спасательная операция по предотвращению возможного разлива нефтепродуктов. Недалеко от севшего на мель китайского грузового судна сотрудники МЧС установили береговые защитные экраны и боновые заграждения.

Кроме того, приступили к строительству дороги, чтобы откачать топливо с пострадавшего судна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, все работы координирует оперативный штаб.

Грузовой балкер "Ань Янь 2" сел на мель из-за сильного шторма 8 февраля. На борту - 20 членов экипажа, они не пострадали. Сухогруз перевозил тысячу тонн угля, в его танках также 700 тонн дизеля и 50 тонн мазута.