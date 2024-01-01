В России широко обсуждают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением запретить продажу алкоголя тем, кому не исполнился 21 год. Сейчас спиртное продают с 18. Повышение планки призвано сократить число преступлений в состоянии опьянения.

Новый взгляд на старую проблему. Запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, депутаты пытались уже не раз. Впервые такая идея поступила в Госдуму из Совета Федерации ещё 10 лет назад. Однако должной поддержки среди парламентариев так и не нашла. На этот раз вопрос поднял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году. Причём, наложить запрет предложил на спиртное любой крепости.

"Для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажи спиртосодержащей продукции, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной, лицам, не достигшим 21 года. Так же нами предложено рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет", - отметил Быстрыкин.

Заявление главы Следственного комитета вызвало большой общественный резонанс. Некоторые законодатели увидели в нем возможность создать здоровую среду для молодёжи, где право покупки алкоголя не будет являться признаком так называемой "взрослости".

Более того, такие меры, считают некоторые депутаты, напрямую должны повлиять на продолжительность жизни граждан. Безоговорочно инициативу поддержали наркологи. По словам врачей, человеческий организм до 21 года только созревает – как физически, так и психологически. И употребление спиртного в раннем возрасте губительно сказывается на развитии.

"Алкоголь самый полиорганный. То есть из всех видов психоактивных веществ поражает наибольшее количество органов и систем. В первую очередь алкоголь – это нейротоксин. Он убивает нейроны головного мозга", - рассказал Алексей Казанцев, врач-психиатр, нарколог.

Впрочем, у противников инициативы Бастрыкина есть еще один "железобетонный" довод: нелогично, если пойти в армию или заключить брак у нас можно с 18 лет, зарабатывать деньги и вовсе с 14. А приобрести алкоголь - только с 21 года. По этому случаю у главы Следственного комитета есть свой контраргумент. Оказывается, за прошедший год количество особо тяжких преступлений, совершенных молодыми людьми на фоне алкогольного опьянения, выросло на 11%. И эта цифра откровенно настораживает.