В ночь на 10 февраля в небе над Россией перехвачены и уничтожены 15 украинских дронов: семь БПЛА – над Краснодарским краем; три БПЛА – над Брянской областью, два БПЛА – над Ростовской областью, по одному БПЛА – над Белгородской Курской областями и один БПЛА – над Республикой Крым, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Меж тем 9 февраля Бойцы группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Также авиация и ракетные войска уничтожили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины. Ещё нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

Ранее в Курской области уничтожена РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идет вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.