МИД рассказал о контактах с США по Украине

Российская сторона все еще не получала из Вашингтона конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

В интервью РИА Новости дипломат уточнил, что Москве не поступало инициатив по началу переговоров по урегулированию украинского кризиса, которые устраивали бы Россию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что Москва "внимательно отслеживает" риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине, оставаясь открытой к диалогу. Однако, по словам Небензи, пока конкретных сигналов от Вашингтона по возобновлению контактов не поступало — до сих пор звучали лишь лозунги.

Российский постпред заверил, что как только Соединенные Штаты сформулируют и озвучат позицию по украинскому урегулированию, Москва ее изучит.

Комментарии Галузина и Небензи последовали за заявлением американского лидера о том, что он якобы пообщался с президентом России Владимиром Путиным по телефону, обсудив конфликт на Украине. В Кремле в ответ не подтвердили и не опровергли это утверждение Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что "по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций".