"Один из лучших артистов нашего кино": коллеги оплакивают Олега Стриженова

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался 9 февраля. Легенде советского кино было 95 лет. Коллеги говорят, что перед смертью у актера развился тяжелый недуг.

"Светлая ему память. Но он был тяжело болен, а значит, время, к сожалению, приходит. Светлая память. Могу только выразить соболезнования его родным и близким, с которыми я хорошо знакома", — рассказала режиссер Светлана Дружинина.

Друзья Олега Александровича оплакивают утрату. Марианна Вертинская не смогла сдержать эмоций. "Господи… Как жалко. Очень жалко. Гениальный артист, один из лучших артистов нашего кино. Такой романтизм, такой темперамент, такая графика всех его ролей. Он не работал последнее время, но уход такого человека из мира… Очень жалко", — поделилась артистка.

Наталья Бондарчук отметила, что Стриженов прожил великолепную актерскую жизнь, и память о нем сохранится надолго. "А может быть, и навсегда, потому что таких актеров на Земле очень мало. Олег Александрович был артистом, которому бог даровал все — потрясающую внешность, выразительные глаза, выдающуюся актерскую натуру. Это легенда советского кино", — рассказала Бондарчук в беседе с ТАСС.

Борис Галкин назвал Стриженова особым явлением в искусстве. Галкин напомнил, что Олег Александрович объединил несколько поколений. "Он наиталантливейший человек, начиная с первой его картины „Овод“, после чего он стал артистом № 1 в нашем отечестве. Есть такие яркие личности, которые очень глубоко проникают и в сердце, и в память. Я очень его люблю, скорблю всем сердцем, никогда не забуду", — скорбит актер.

Заявление в связи с уходом Стриженова опубликовал МХАТ им. Горького. "Трудно подобрать слова, соизмеримые масштабу его личности. Уход Олега Александровича — невосполнимая потеря для нашей культуры, потрясение для миллионов людей, знавших и любивших его творчество", — отметили в театре.

Дата и место проведения гражданской панихиды пока не сообщаются. Учитывая, что Олег Стриженов был народным артистов СССР, его скорей всего похоронят на Новодевичьем кладбище.

Зрители навсегда запомнят Олега Александровича как Артура Бертона из "Овода", поручика Вадима Говоруха-Отрока из "Сорок первого", Германа из "Пиковой дамы" – его киногероев любила вся страна.