МВД рассказало о новых схемах мошенников перед 14 февраля

МВД предупреждает россиян о новом виде мошенничества в сети интернет. В преддверии дня святого Валентина злоумышленники создают фейковые сайты по продаже подарков и цветов, где обещают скидки и эксклюзивные предложения. Также следует опасаться доставки цветов от неизвестного поклонника, в этом случае курьер просит озвучить смс-код и получает доступ к персональным данным. Но излюбленным методом у жуликов остается телефонное мошенничество.

Этот пожилой мужчина отдал мошенникам 20 миллионов рублей. Все началось со звонка якобы из банка. Сначала пугали несуществующим кредитом, но пенсионер дал понять, что на такой обман не поведется. Тогда подключились лжесотрудники ФСБ. Они предложили поучаствовать в поимке мошенников, которые представились сотрудниками банка. Мужчина охотно согласился. Для этого нужно было выполнить одно условие - передать все деньги из ячейки доверенному лицу. На самом деле - курьеру, уже на допросе он рассказал, что никогда не встречался со своими заказчиками.

А это ещё один пособник мошенников. Он забрал четыре миллиона рублей у женщины, которую лжеполицейские хотели обвинить в спонсировании экстремизма и терроризма, но пообещали, что все можно исправить, если вовремя передать средства в Центральный банк через доверенное лицо.

"Задержанный сообщил, что деньги передал другому участнику криминальной схемы, получив в качестве вознаграждения 45 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию всех участников противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И вот найти тех, кто придумывает все эти мошеннические схемы, крайне сложно. Чаще всего они находятся за границей. Как выяснили следователи, звонки часто поступают с территории Украины.

"Есть большое количество исследований, которые показывают, что очень много звонков идет с территории Украины. И, собственно говоря, организации колл-центров, которые прямо специально звонят жителям нашей страны. И это, опять же, объясняет взрывной рост в количестве мошеннических звонков, который произошел в течение 22, 23, 24 годов", - рассказал Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского.

Жертвами становятся и люди старшего возраста, которые не разбираются в технологиях, и еще совсем неопытные подростки. Ищут тех, кого легко запутать и в чем-либо убедить.

"Они делают некий такой чес по миллиону номеров. Из миллиона два процента, с которыми можно работать. Из него еще один отваливается и еще один - те люди, которые поддаются на эти всякие уговоры", - пояснил Денис Кусков, генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily.

При этом сценариев у мошенников множество. Сейчас, например, звонят от имени сотового оператора с просьбой продлить договор, предлагают и поменять счетчики в квартире. В таких случаях всегда просят назвать как можно больше личных данных, переводят звонки от одного специалиста к другому. Все это нужно, чтобы в итоге окончательно запутать человека и получить доступ к его финансам. Но один из самых излюбленных способов обмана - звонок из полиции.

"Учитывая, что люди, особенно старшее поколение, безгранично доверяют представителям правоохранительных органов. Они вообще с удовольствием помогали ловить воображаемых преступников, шли к банкомату и делали платежные поручения о переводе своих денежных средств на безопасный счет, чтобы поймать мошенника", - отметил Сергей Голованов.

Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке телефонных вызовов с территории Украины и других недружественных стран с преступной целью. Борьба с телефонным мошенничеством - уже рутинная работа многих ведомств.

"Минцифры как регулятор предпринимает определенные шаги. Это сейчас биометрика для иностранных граждан при приобретении сим-карт. Это невозможность использования подменных номеров. Это уже согласование при покупке сим-карт паспортов с базой данных, где выдаются паспорта", - сказал Денис Кусков.

Но пока что это не панацея. Ведь мошенники адаптируются к разным запретам и ограничениям. А значит при любом подозрительном звонке нужно рассчитывать только на собственную внимательность.