Си Цзиньпин принял приглашение на День Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение российских властей на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал посол России в Китае Игорь Моргулов.

Как сообщил дипломат в эфире телеканала "Россия-24", приняв приглашение России, Си Цзиньпин, в свою очередь, пригласил российского лидера Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября.

Какие-либо подробности предполагаемого визита Си Цзиньпина в Россию в мае пока не приводятся, официальный Пекин комментариев не давал.

В России уже ведется активная подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В январе глава государства Владимир Путин обсуждал с Совбезом меры безопасности при проведении торжественных мероприятий.

Также президент поручил региональным и муниципальным властям в ближайшее время встретиться со всеми героями Великой Отечественной, узнать, что необходимо. Путин подчеркнул, что "наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной".