Дочь-фигуристка о сравнениях с Ириной Слуцкой: "Иду своей дорогой, мне наплевать, кто что там пишет"

Ирина Слуцкая многодетная мать. От первого брака у нее есть сын Артем и дочь Варвара, от второго - дочь Кира. Старшая Варвара с четырех лет занимается фигурным катанием. Поначалу она тоже, как и мать, занималась одна, но затем перешла в танцы на льду. Сейчас Варвара тренируется вместе с Глебом Гончаровым, ими руководит Екатерина Рублева.

"Мама абсолютно адекватно относится к моему тренировочному процессу, не пытается совать свой нос туда, куда не надо", - сообщила 14-летняя Варвара в свежем интервью.

Она рассказала, что мать тщательно следит за ее тренировками и выступлениями, но делает это деликатно, например, дает советы, только когда ее просят, а еще предпочитает смотреть в записи смотреть прокаты наследницы, а не вживую, потому что сильно волнуется. При этом сравнения с Ириной Слуцкой Варвару совершенно не беспокоят, ведь они занимаются разными видами спорта, несмотря на то, что и оба - фигурное катание.

"Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это все только поднимает даже настроение в какой-то степени. Мне кажется, это огромная честь — быть дочкой такой прославленной фигуристки, как Ирина Слуцкая. Можно только гордиться этим", - заключила Варвара в беседе с "Чемпионатом".