Кабмин изменит десятки законов для борьбы с кибермошенничеством

Российские власти готовят масштабные законодательные изменения, направленные на борьбу с кибермошенничеством — профильная комиссия правительства рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов.

Как отмечает РБК, 8 февраля администрация главы государства опубликовала поручение Владимира Путина правительству, ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.

Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко рассказал, что компетентные органы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. По результатам этого анализа разработаны меры для защиты граждан — будет сформирован широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества.

Например, предполагается запретить использовать иностранные мессенджеры для служебной коммуникации и для общения с гражданами сотрудников государственных органов и структур.

Также власти намерены ввести маркировку звонков от организаций, вызовов с международных номеров и с виртуальных АТС. Абонент будет сразу видеть на экране телефона, звонят ли ему действительно из, например, банка или это уловка злоумышленников.

Век технологий порождает каверзные и хитроумные преступления. Почти половина всех уголовных дел связана с кибермошенничеством. Однако мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столичным правоохранительным органам "удается всё больше и больше раскрывать этих преступлений", при этом важно продолжать разъяснительную работу с населением — особенно с доверчивыми пожилыми гражданами.

На прошедшем в столице форуме "Право цифровой безопасности" обсуждали, в числе прочего, способы защиты данных в киберпространстве. Эксперты подтвердили, что активное внедрение цифровых технологий формирует широкий пласт угроз и рисков в виртуальном пространстве.