Удары по тыловым объектам украинских националистов этой ночью нанесли российские войска. Взрывы звучали в Киеве и Полтаве, а также в Николаевской и Хмельницкой областях. В районе Днепропетровска повреждены два предприятия и инфраструктура. И сегодня в военном ведомстве поделились кадрами боёв за освобождение Дзержинска. Это был мощный укрепрайон радикалов. Чтобы удержать его, противник бросил свыше 40 тысяч боевиков. Больше половины из них уничтожены нашими бойцами.

Почти пять месяцев продолжалось сражение за Дзержинск. Минобороны опубликовало кадры боевой работы и рассказы военнослужащих штурмовых подразделений 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" - тех, кто освобождал самый крупный город Торецкой агломерации в ДНР. Националисты превратили его в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций - использовали инфраструктуру угольных шахт. Брать город приходилось буквально метр за метром.

Штурмовики рассказывают - каждая многоэтажка стала крепостью. И это не фигура речи, а реальность. Но несмотря ни на что, город был взят. В ходе операции наши войска освободили также 11 пригородных населенных пунктов, в общей сложности почти 140 квадратных километров территории. Продвижение в глубину обороны противника составило 13 километров. Фактически создан плацдарм для масштабного наступления в северной части ДНР - в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

Другое стратегическое направление в битве за Донбасс - Красноармейское. Здесь расчеты САУ "Мста-С" уничтожили склад боеприпасов и огневые точки противника. Это дало возможность нашим штурмовым подразделениям занять новые позиции.

Расчеты самоходных пушек "Гиацинт - С" и экипажи танков Т-72 группировки "Запад" поддержали наступление штурмовых подразделений на своем участке фронта. Нанесено огневое поражение формированиям 11 бригад ВСУ.