В Невельском районе Сахалина ввели режим чрезвычайной ситуации

В Невельском районе Сахалина сегодня началась спасательная операция по предотвращению возможного разлива нефтепродуктов. Недалеко от севшего на мель китайского грузового судна сотрудники МЧС установили береговые защитные экраны и боновые заграждения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, все работы координирует оперативный штаб.

Погода начала налаживаться, и у спасателей появилась возможность оцепить севшее на мель судно боновыми ограждениями. До сих пор проводить какие-либо работы было невозможно: на суше - мела метель, а в море бушевал шторм, из-за которого корабль и сорвало с якоря. Тем не менее, небольшое волнение ещё остаётся, и оно пока не позволяет водолазам обследовать судно снизу.

Чтобы обследовать днище судна, спасатели намерены использовать беспилотный подводный дрон. Но тут тоже нужно дождаться штиля. Пока ничего не видно. Волны взбаламутили воду.

С экипажем корабля – а это 20 граждан Китая – связь наладили ещё накануне. Людям ничего не угрожает, на борту достаточный запас провизии и воды. С судовладельцем сейчас ведут переговоры об откачке топлива и мазута. Это необходимо, чтобы не допустить их возможного разлива.

Грузовой балкер "Ань Янь 2" сел на мель поздним вечером 8 февраля во время сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. На борту судна 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около тысячи тонн угля. В Невельском районе Сахалинской области незамедлительно был введён режим чрезвычайной ситуации.