Собянин рассказал о реставрации павильона №35 "Главтабак"

В Москве в этом году завершат реставрацию одного из самых экзотических павильонов ВДНХ - "Главтабак". Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, специалисты восстанавливают тысячи керамических изразцов, которые украшают фасад здания.

Сохранившиеся детали демонтируют и очищают от загрязнений, утраченные элементы изготавливают заново. Кроме того, по сохранившимся эскизам и фотографиям мастера воссоздают большую люстру центрального зала. Её диаметр превышает три метра.

А реставрация живописи плафона внутри павильона уже закончена. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, специалисты провели сложнейшую многоэтапную работу.