"Мы нашли друг друга": Билан назвал себя любимым зятем

Дима Билан считается одним из самых успешных, популярных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Певец отличается самобытной манерой исполнения, многие его песни - хиты. Однако в Сети некоторые пользователи уверены: насколько артисту везет в карьере, настолько же не везет в личной жизни. Отметим, что Диме 43 года, однако он ни разу не был женат и детей у него тоже нет.

Сам исполнитель, впрочем, не переживает по этому поводу. Всего себя он отдает работе и любимому домашнему питомцу, коту Шахтеру, которого забрал из приюта. Впрочем, о своей личной жизни Билан не прочь и пошутить. Так, в официальном телеграм-канале исполнитель опубликовал короткое видео, на котором запечатлен он сам и певица Юлия Зиверт. Артисты, которым задали один вопрос (при этом они находились не вместе), ответили одинаково и даже оба посмеялись в конце.

Вопрос касался пива. Артистов попросили оценить от 0 до 10 утверждение про предпочтение выпить пива вечером. И Дима и Юлия ответили: "11", после чего рассмеялись.

Это видео, по всей видимости, вначале обнаружила Зиверт, которая в соцсети написала, обращаясь к Билану: "Дим, по-моему, мы нашли друг друга в этой жизни. Позвони мне". Тот не оставил послание без ответа. "Юля, что ходить вокруг да около, мы реально нашли друг друга! Передай маме, едет любимый зять, и мы будем пить пивоооооооо", - отреагировал Билан.