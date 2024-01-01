Самая красивая на Троекуровском: на могилу Анастасии Заворотнюк водят экскурсии

Анастасия Заворотнюк скончалась меньше года назад. Звезды сериала "Моя прекрасная няня" не стало 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Могила Заворотнюк пока последняя на аллее звезд. Это позволило родственникам красиво оформить ее: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников Анастасии. Крест буквально утопает в зелени и букетах. Каждый день к последнему пристанищу актрисы идут поклонники и несут ей свежие розы.

Особо предприимчивые даже водят экскурсии к могиле Заворотнюк. Маленькие группы, человек по 5-6, и раньше можно было встретить на Троекуровском кладбище. Обычно экскурсоводы показывают туристам могилы знаменитостей, которые похоронены на более старой части кладбища, там уже стоят памятники и многие из них действительно заслуживают внимания, как произведения искусства. Свежие же захоронения раньше вызывали интерес только у поклонников, которые устраивали настоящие паломничества то к могиле Юли Началовой, то к месту упокоения Юры Шатунова.





Как оказалось, последнее пристанище Анастасии Заворотнюк вызывает интерес даже у тех, кто не знаком с творчеством артистки.

"Мы включили могилу Насти в программу, потому что она самая красивая на Троекуровском. Захоронению нет еще и года, но посмотрите, как все оформлено, как будто тут поработал декоратор. При чем обратите внимание, ели ведь не просто так окружают могилу, с древних времен эти деревья считаются проводниками в загробный мир. Так что тут еще и глубокий смысл", — рассказал корреспонденту TVC.Ru экскурсовод.