В нынешней непростой обстановке Министерство иностранных дел России обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства. На это указал российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника, адресованном действующим сотрудникам и ветеранам МИД.

Президент, как рассказали в его администрации, напомнил о богатой и славной истории МИД, сотрудники которого всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу. И сейчас ведомство твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы нашей страны.

Владимир Путин подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.

Особого внимания по-прежнему требует защита прав наших соотечественников за рубежом, указал глава государства.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Москва сохраняет настрой на восстановление диалога с Вашингтоном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что слухи о понижении уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами не соответствуют действительности.

При этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин признал, что российская сторона все еще не получала из Вашингтона конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине, которые устраивали бы нашу страну. Пока из-за океана звучат лишь лозунги.