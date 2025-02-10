Молодежь больше не надеется жить в старости на личные сбережения

У большинства россиян нет накоплений на старость. Таковы данные опроса. 99% респондентов признались, что хотели бы на пенсии жить в достатке, но 89% ответили отрицательно на вопрос, готовятся ли они как-то к этому.

Почти половина (43%) рассказали, что рассчитывают на государственную пенсию, а 27% планируют использовать собственные накопления, отложенные, в том числе в негосударственных пенсионных фондах.

Опрос проводился НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве. Результаты публикует РБК. В исследовании приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране, из которых 1,5 тыс. человек проживают в городах и 500 — в сельской местности.

На государственную пенсию в меньшей степени полагаются люди с высшим образованием.

При этом за четыре года выросло число молодых людей, которые рассчитывают на помощь государства. В 2021 году таких было всего 10%, сейчас в этом признались 44% опрошенных. В то же время доля планирующих жить на накопления снизилась с 65% до 26%.