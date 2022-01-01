Бывший жених Алены Водонаевой погиб на СВО

Выпускница "Дома-2" сообщила, что ее бывший возлюбленный Антон Коротков погиб. Ему было 36 лет.

Антон Коротков был звездным татуировщиком, он дружил с рэпером Гуфом. Алексей Долматов первым сообщил о смерти товарища. "Спи спокойно, друг", — написал музыкант на своей странице в соцсети и прикрепил фото с Коротковым.

Позже трагические новости подтвердила Алена Водонаева. Звезда опубликовала архивные фотографии с экс-возлюбленным. Алена вспомнила, как они с Антоном отдыхали, дурачились, просто жили. Поклонники Водонаевой были шокированы произошедшим, люди стали спрашивать, что случилось. "СВО", — коротко ответила Алена.

О том, что Коротков ушел на СВО, он сам объявил на своей странице в соцсети еще в 2022 году, опубликовав фото в военной форме. С тех пор известий от Антона не было, свою страничку он забросил.

Напомним, что роман Водонаевой и Короткова разгорелся почти 10 лет назад. Алену и Антона познакомил Гуф. Парень был на шесть лет моложе звезды "Дома-2", но влюбленных это не смущало. Они планировали пожениться, но перед свадьбой разругались и приняли решение разойтись.