Россияне будут платить за отопление по-новому

C 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон, сообщил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он объяснил, что это делается для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. Раньше, когда платеж разбивали на весь год, у многих собственников возникали вопросы, за что они платят летом. Теперь же, когда платежи будут начислять только во время отопительного сезона, каждый житель сможет проконтролировать, соответствуют ли они показаниям приборов учета, передает РИА Новости.

Меж тем города и села Украины в ближайшее время останутся без отопления. Отключат теплоснабжение в школах и вузах, снизят температуру в многоэтажных зданиях, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Эксперт подчеркнул, что отключение теплоснабжения на Украине не связано с похолоданием. Он предсказал стране "огромные проблемы", которые корпорация "Нафтогаз" попытается решить закупкой газа по завышенным ценам.

А в Приднестровье 42 тысячи школьников перевели на удаленку из-за энергокризиса, по всей республике введены веерные отключения электричества. Напомним, Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде с 1 января после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинёва урегулировать проблему долга за потребленное топливо.