Российской стороне "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины. Такое заявление сделал в понедельник, 10 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как отметил дипломат в интервью РИА Новости, решение главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, как и его нелегитимность в качестве президента Украины могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".

Это обостряет вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности между Москвой и Киевом, если таковые будут достигнуты, а также как пресловутые договоренности надлежит юридически оформить, заявил Небензя.

Россия выступает за мир, а не перемирие, причем мир возможен только при выполнении известных и неоднократно озвученных Москвой условий, предупредил политик.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нынешние "киевские главари" полностью нелегитимны, они узурпаторы власти, а исполнители приказов киевского режима становятся непосредственными соучастниками его преступлений.

При этом в январе президент России рассказал, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, если он действительно хочет в них участвовать.