Верификация и штраф: в Москве усложнили аренду электросамокатов

В Москве изменятся правила аренды электросамокатов и велосипедов. Сделать это можно будет только после верификации на портале mos.ru.

Для того, чтобы пройти верификацию понадобится полная учетная запись на портале, сообщили в столичном департаменте транспорта. Нововведение, по задумке московских властей, исключит допуск в сервис детей и подростков и позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет. За нарушение установлен штраф — 100 тысяч рублей.

В дептрансе отметили, что при отсутствии верификации через mos.ru у пользователя будет только пять тестовых поездок. Если не подтвердить личность, доступ к сервисам проката будет закрыт.