У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг

Журналист был госпитализирован 9 февраля. Его нашли без сознания на одной из улиц Новосибирска. Сейчас Скворцов находится в тяжелом состоянии.

Комментатора поместили в реанимацию токсикологического отделения. По данным Baza, у него произошло кровоизлияние в мозг. При этом медикам удалось привести Скворцова в сознание.

Что именно произошло с комментатором — пока неизвестно. Рассматриваются две версии, по одной из них, на Романа напали неизвестные и избили, по другой — он мог упасть и удариться головой.

О происшедшем со Скворцовым сообщил Дмитрий Губерниев. В Новосибирске Роман был в командировке, работал на Матче звезд КХЛ.

Роману Скворцова 49 лет. Он комментирует хоккейные и баскетбольные матчи. Одна из его любимых фраз: "Жизнь — лучший драматург".