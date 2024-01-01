Посол России оценил внешнеполитический курс Туркмении

Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу. Об этом рассказал российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин в статье ко Дню дипломатического работника, опубликованной в газете "Нейтральный Туркменистан". Выдержки из материала приводит в понедельник, 10 февраля, РИА Новости.

Внешняя политика Туркменистана, который в 2025 году отмечает 30-летие своего постоянного нейтралитета, вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия, подчеркнул российский дипломат.

Подходы Москвы и Ашхабада ключевым международным и региональным вопросам совпадают или находятся очень близко, при этом наши государства твердо настроены углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом, отметил Волынкин.

Осенью 2024 года российский лидер Владимир Путин участвовал в международном форуме в Ашхабаде в честь 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Власти Туркмении расценивали форум как мероприятие для выстраивания уважительного международного диалога, а Путин отмечал, что своим творчеством Фраги призывал к равенству и добрососедству.

Народ Туркмении в годы Великой Отечественной войны проявил отвагу и мужество. В первые же месяцы на фронт отправилось 180 тысяч человек — это почти треть всего мужского населения Туркмении того времени. О подвигах туркменов и других представителей народов СССР во время той войны рассказал архив Министерства обороны России.