Актриса Марина Дюжева победила рак

Знаменитая актриса Марина Дюжева обратилась к врачам полтора года назад, когда ей стало больно глотать, а во рту чувствовалась сухость. Медики нашли образование в небной миндалине. Был диагностирован рак горла на ранней стадии, передает Mash.

69-летняя артистка прошла несколько курсов химиотерапии, в результате злокачественных клеток не осталось. Лечение завершено, но Дюжевой все равно рекомендовали быть под присмотром врачей во избежание рецидива.

К слову, не так давно в миндалине нашли опухоль у ведущей, профайдера Сабины Пантус. У нее оказался плоскоклеточный рак третьей стадии. О борьбе со смертельно опасной болезнью телеведущая делится с многочисленными подписчиками на своих страничках в социальных сетях. Сабина не намерена сдаваться и делает все, чтобы победить онкологию. В этом ей помогают не только поклонники, но мать и дети.