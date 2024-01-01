В ЕС строят планы массового задержания судов "российского теневого флота"

Государства — члены Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры в стремлении организовывать массовые задержания судов, якобы входящих в "российский теневой флот. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали журналистам некие европейские чиновники и дипломаты, пресловутый план дал бы членам ЕС юридическую возможность захватить судно за ущерб, который оно якобы может нанести экологии, а также за якобы повреждение подводных кабелей и другой критически важной морской инфраструктуры.

Кроме того, Литва и Эстония намереваются создать реестр "надежных" морских страховщиков — договор страхования только с представителями этого списка европейские страны, как предполагается, будут считать действительным. Если судно будет застраховано компанией, не входящей в указанный перечень, его задержат, поясняют источники.

В октябре 2024 года Великобритания ввела рестрикции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Лондон назвал этот шаг крупнейшим на тот момент санкционным пакетом в отношении судов "российского теневого флота".

Тем временем работа по проверке всего танкерного флота началась в России по поручению главы государства Владимира Путина. Президент также потребовал пересмотреть нормативную базу речных и морских перевозок нефтепродуктов после аварии в Черном море, которая привела к разливу сотен тонн мазута.