Трамп заявил о покупке сектора Газа

США могут купить сектор Газа, установить над ним контроль и затем восстановить при помощи арабских стран. При этом радикальное движение ХАМАС не должно туда "вернуться". Этими планами поделился с общественностью новый президент Америки Дональд Трамп.

"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой", - приводит слова американского лидера Associated Press.

Напомним, по итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп высказал суждение, что сектор Газа можно превратить в "ближневосточную ривьеру". Для этого нужно, по его мнению, снести все, что там осталось, а палестинцев переселить в другие страны. Как считает хозяин Белого дома, переселенцев должны принять Иордания и Египет. Жителей Газы это сделает "счастливыми". А новая Газа станет интернациональной.

Интересно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает заслуживающими внимания предложения Трампа относительно будущего Газы.