Родившая в США россиянка столкнулась с проблемой, о которой и подумать не могла

Предпринимательница Марина Могилко несколько лет назад перебралась из родного Санкт-Петербурга в США. Поначалу жизнь в Америке женщине очень нравилась, но как только она стала мамой, все изменилось.

Марина столкнулась с трудностями, которых просто быть не может в России, поэтому женщина не догадывалась, что ей придется решать такие проблемы.

"В стране безграничных возможностей материнство часто превращается в испытание на прочность", — посетовала она в своем YouTube-канале.

По словам Могилко, в США практически нет декретного отпуска, вскоре после родов женщины вынуждены возвращаться на работу. Но при этом оставить детей в саду они не могут, потому что не у всех есть деньги на частный садик. "Государственных просто не существует", — объяснила предпринимательница.

Марина призналась, что после переезда в США стала больше ценить достоинства жизни в Санкт-Петербурге. У ее знакомых из России нет таких проблем с детьми, какие вынуждена решать Могилко.