Специалист указал на странность в отношениях Бородиной и Сердюкова

Ксения Бородина готовится к свадьбе. Новый возлюбленный Николай Сердюков сделал ей красивое предложение прямо в Эрмитаже, ведущая не смогла отказать.



Еще до помолвки Николай переехал к Бородиной. Ксюша живет в особняке с двумя дочками, мамой, котами и собаками. В большом загородном доме нашлось место и для Сердюкова.

Блогер быстро поладил с детьми Бородиной, он помогает Теоне с уроками, а с Марусей играет в интеллектуальные игры. Мама же ведущей счастлива, что теперь есть кого удивлять кулинарными шедеврами.

Однако семейная идиллия Бородиной многим не дает покоя. Так, специалист по пиару Вероника Сорокина в шоу "ТВ Центра" "Хватит слухов!" обратила внимание на одну странность в отношениях Ксении. Ведущая повторяет эту ошибку уже много лет.

"Заметьте, все мужчины переезжают к ней жить. Насколько вообще удобно приехать в дом к жене жить! Можно вообще не напрягаться. И я что-то еще ни разу не слышала, что Ксения Бородина переезжает к мужу в Испанию на виллу", — отметила Сорокина.

Ксения на предостережения внимания не обращает. Она активно готовится к свадьбе. Торжество пройдет летом, а у Бородиной еще нет подвенечного платья, да и с местом проведения банкета она пока не определилась.