Кишинев объявил об отказе Приднестровья от помощи ЕС с газом

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) отклонила предложение Евросоюза о финансировании закупок газа для жителей региона. Об этом рассказал в понедельник, 10 февраля, премьер-министр правительства Молдавии Дорин Речан.

Молдавский политик заверил, что Кишинев не станет препятствовать поставкам газа в Приднестровье — транзит разрешат при соблюдении ряда условий, включая освобождение заключенных, которых Молдавия считает политическими, а также сохранение молдавского телевидения в сетке вещания.

Осуществлять транзит газа в ПМР через Молдавию на таких условиях разрешат венгерской компании Met Gas and Energy Marketing AG, в том числе после 10 февраля, сообщает ТАСС.

При этом министерство иностранных дел Приднестровья ранее уточняло, что в непризнанную республику с 1 февраля поступает газ, приобретенный за счет экстренного гранта Евросоюза, выделенного на десять дней, с расчетом заключить соглашение о постоянных стабильных поставках, сообщает РИА Новости.

В январе в ПМР пошли митинги с требованием к властям Молдавии пропустить газ из России. Тысячи жителей непризнанной республики вышли на демонстрации в городах Бендеры, Рыбница, Дубоссары. Президент Приднестровья Вадим Красносельский признавал, что ситуация с газоснабжением остается тяжелой.