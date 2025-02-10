Россиянам рассказали об опасности при покупке жилья

Банк России предупредил граждан о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку. Дело в том, что задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй, это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов, передает РБК.

Кроме того, присутствуют и такие опасности как непрозрачность правил продажи недвижимости, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости счетов эскроу.

К слову, квадратный метр в новостройках эконом-класса подорожал в 16 раз. Да и вообще цены на товары и услуги в России за 25 лет выросли на 700%. При этом среднегодовая инфляция составила всего 9,1%. Так, куриное мясо подорожало в четыре раза — с 57 до 227 рублей за килограмм, десяток яиц в шесть раз — с 19 до 117 рублей. Сигареты подорожали в 27 раз — с до 192 рублей, а анальгин стал дороже в 16 раз (38 рублей). Сливочное масло выросло в цене в 17 раз. В 2001 году пачка весом 200 граммов стоила 14 рублей, сейчас — 244 рубля.