Наш священный долг — сделать все, чтобы цели специальной военной операции были реализованы полностью. Об этом заявил в понедельник, 10 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что такое поручение дал президент России Владимир Путин и "этим занимаются повседневно наши герои на фронтах специальной военной операции", сообщает РИА Новости.

После возложения цветов к мемориальным доскам в Министерстве иностранных дел в честь Дня дипломатического работника руководитель ведомства напомнил, что Россия готовится отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне: "В эти дни мы все вместе".

Ранее Сергей Лавров отмечал, что "сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на эту еще одну священную битву". В современных условиях, когда нацизм снова поднимает голову, особое значение имеет память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что священный долг Вооруженных сил — сделать всё, чтобы выбросить противника с нашей территории. При этом президент России указал на то, что киевскому режиму не удалось заставить Россию нервничать, суетиться, перебрасывать войска и остановить наступление на ключевых направлениях.