"Он мой!" Меган Маркл дерзко ответила пожалевшему принца Гарри Трампу

Дональд Трамп сообщил, что принцу Гарри больше не грозит депортация из США. Американский лидер заявил, что оставит сына Карла III в покое. По мнению президента, принцу и без того живется не сладко, ведь у него "ужасная жена".

Маркл, которая не скрывает своего отвращения к Трампу, называя его "женоненавистником", тут же ответила на резкое высказывание в свой адрес. Меган в сопровождении мужа появилась на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере. Соревнования проводятся при поддержке герцога и герцогини Сассекских.

Супруги сидели на трибуне в обнимку, в какой-то момент Маркл не справилась с нахлынувшими на нее чувствами и поцеловала мужа на глазах у тысяч зрителей.

Поведение герцогини прокомментировала эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Она уверена, что так Маркл дерзко ответила Дональду Трампу.

"Прикосновения Меган были особенно специфическими, ведь она держала руку Гарри "в застежке". Ее прикосновения к лицу мужа послали миру сильный сигнал о нежной привязанности и ответственности. Когда она сжала его голову обеими руками и поцеловала, то дала понять: "Он мой, и я люблю его". Кроме того, язык тела Маркл говорит о том, что такое открытое обожание и выставленная на публику семейная атмосфера могут быть чем-то вроде салюта Трампу после его комментария о Меган. Возможно, она пыталась доказать, насколько блаженно счастливы они с Гарри и как ему повезло, что у него такая верная и поддерживающая жена", — пояснил эксперт в беседе с Sun.