Путин заслушал доклад о восстановлении ДНР

Масштабное строительство, коммунальная сфера и другие важнейшие составляющие мирной жизни. Владимир Путин сегодня заслушал доклад о восстановлении Донецкой народной республики. Рабочая встреча с главой региона Денисом Пушилиным прошла в Кремле.

Пушилин: Безусловно, для нас очень важным является – и это, наверное, один из самых серьезных вызовов – водоснабжение. После той водной блокады, которую устроил украинский режим, плюс ещё повреждения гидротехнических сооружений самого канала Северский Донец в районе Северска, – водовод из Дона, который построен, плюс, все резервные водохранилища, которые есть на территории республики, закрывают порядка 50 процентов всего необходимого количества воды. Безусловно, ещё можно отминусовать изношенность инфраструктуры. Благодаря регионам-шефам, их аварийным бригадам, которые направили в Донецк – Москва направила большое количество, Сергей Семенович Собянин откликнулся на нашу просьбу увеличить количество бригад – наши коммунальщики плюс аварийные бригады устраняют до двух тысяч аварий еженедельно. То есть вода по графику подаётся.

Много сделано в сфере здравоохранения. В Донецке и Мариуполе открыты перинатальный сосудистый центры. Где и мирные жители, и участники спецоперации получают современную высокотехнологичную помощь. Согласно поручению президента, построены и сданы уже 5 тысяч квартир. По всей территории республики будут создавать и молодежные модульные клубы - для занятий спортом и патриотического воспитания.