Кабмин запускает инфраструктурные кредиты регионам

Помощь приграничным регионам обсудил сегодня Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Как сообщил глава кабмина, по поручению президента запускают казначейские инфраструктурные кредиты.

Их будут выдавать по льготной ставке на 15 лет. Полученные средства пойдут на развитие регионов - строительство инфраструктурных объектов, покупку городского транспорта и другие цели. Кроме того, около 800 миллионов рублей направят для оплаты работникам предприятий, которые временно простаивают. Будет принят и ряд мер для поддержки бизнеса.

"Предусмотрен целый ряд мер поддержки, включая годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций. Расширенное бюджетное финансирование медицинских учреждений. Гранты на восстановление или перемещение производства. Поставки автомобилей для передвижной торговли. Льготы по лизингу оборудования. А также – свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Без сомнения, все эти меры помогают людям в непростой ситуации", - сказал Мишустин.