Жена рассказала о состоянии комментатора Скворцова

Супруга известного российского комментатора Романа Скворцова Ксения поделилась свежими новостями о состоянии мужа. Она сообщила, что у него подтверждена черепно-мозговая травма, при этом состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Также Ксения отметила, что комментатора перевели в областную клинику, передает ТАСС со ссылкой на официальную страничку жены комментатора в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, Роман Скворцов был госпитализирован 9 февраля. Его нашли без сознания на одной из улиц Новосибирска. Комментатора поместили в реанимацию токсикологического отделения, у него произошло кровоизлияние в мозг. При этом медикам удалось привести Скворцова в сознание.

Что именно произошло с комментатором, точно неизвестно. По одним данным, он упал и ударился головой, по другим, на Романа напали неизвестные и избили. Появилась и третья версия, согласно которой комментатор заступился за знакомого, из-за чего и подвергся избиению.