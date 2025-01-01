Москвичам пообещали морозы до 12 градусов

В Москве к выходным похолодает до 12 градусов ниже нуля по ночам, днем прогнозируется пять-семь градусов мороза. Такие данные в понедельник, 10 февраля, приводит столичное метеобюро.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, пообещал жителям столичного региона снег: его высота вырастет примерно на 1-3 см к концу недели.

Эксперт призвал не ждать столь сильных снегопадов и снежного покрова, которые позволили бы встать на лыжи — в настоящее время нет никаких условий для этого, сообщает ТАСС.

Ранее климатолог "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок признал, что небывало теплый январь-2025 стал неожиданностью для ученых. Он связал аномально высокие температуры с феноменом Эль-Ниньо и с подрывом "Северных потоков".

Россиян между тем уже интересует погода предстоящим летом, но эксперты крайне аккуратны в прогнозах на столь отдаленную, по меркам метеорологии, перспективу. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Вместе с тем специалист предупредил, что лишь к середине года можно примерно говорить о погоде с июня по август.