Собянин осмотрел строительство лечебно-диагностического комплекса МГОБ №62 в "Сколково"

В Москве завершается строительство лечебно-диагностического комплекса онкобольницы в Сколково. Ускорить работы, а также увеличить точность проектирования удалось благодаря технологиям информационного моделирования. Как всё выглядит сейчас, оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эту больницу построили по уникальному проекту. В основе - принцип адаптивности. Учли не только все новейшие требования и стандарты, но и технологии будущего - при необходимости здание можно трансформировать.

"Здесь форма здания - змейка, это позволяет добиться максимум инсоляции в помещениях и палатах, а также здесь сетка колонн 7,2 метра, это позволяет без проблем его реконструировать, сделать многофункциональную перепланировку, перевооружить - объект сможет быть актуальным на десятилетия", - рассказал Тимур Андрбаев, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера в ИЦ "Сколково".

Амбулаторно-стационарный корпус в Сколково рассчитан на 500 коек. Сейчас здесь монтируют инженерные системы, ведут отделочные работы. Это пятый многопрофильный центр в столице, организованный по новому московскому стандарту онкологической помощи, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Коммунарка, Логиново, Боткинская, Юдина, вот последний такой комплекс 62-й больницы, одна из самых ведущих онкологических клиник нашей страны сегодня находится в стеснённых условиях, поэтому приняли решение построить новый комплекс для этой больницы в Сколково, работы идут к завершению", - отметил Собянин.

"Не прошло и несколько лет, как мы видим реализацию практически задуманного масштабного проекта", - сказал Дмитрий Каннер, главный врач.

Здесь будут оказывать полный спектр онкологической помощи - от всех видов диагностики до передовых методов лечения. Здесь расположится уникальный Центр опухолей костей и мягких тканей, в котором будут использовать самые современные аддитивные технологии. Биопротезы и импланты будут моделировать с помощью МРТ и КТ визуализации, а затем печатать на 3D принтере.

Современные лаборатории, центр лекарственной терапии, отделения лучевой, радио- и химиотерапии, реабилитации, светлые просторные коридоры, комфортные палаты. Здесь всё для удобства пациентов: телевизор, холодильник, санузел с душевой кабиной. На кроватях - специальные ортопедические матрасы.

Комфортные условия созданы и для работы врачей. Рядом - еще один корпус, где разместят почти два десятка современных операционных, отделения реанимации и интенсивной терапии. Завершить строительство новой онкологической больницы в Сколково планируют уже в этом году.