Роспотребнадзор расследует случаи сепсиса в частной клинике в Москве

Уголовное дело из-за случаев сепсиса у пациенток частной клиники возбуждено в столице. Они почувствовали себя плохо после процедуры ЭКО. Одна из женщин в настолько тяжёлом состоянии, что её пришлось ввести в искусственную кому. Сейчас проверку в лечебном учреждении ведут сразу несколько ведомств.

Двери частного медицинского центра "Я здорова" на проспекте Андропова закрыты и опечатаны. Следственные действия здесь продолжаются вторые сутки. Этой ночью сильно ухудшилось состояние одной из пяти пациенток, госпитализированных в столичную инфекционную больницу после прохождения лечения в клинике. За жизнь женщин сейчас борются врачи.

41-летняя Анна сейчас в реанимации. По словам супруга, жаловаться на резкое ухудшение самочувствия она стала почти сразу, как пришла в себя после наркоза. В больнице, куда женщину доставили по скорой всего через несколько часов после процедуры ЭКО, проведенной в той самой клинике, врачи диагностировали у неё серьезные проблемы с печенью и почками.

Вадим и Анна мечтали о ребенке. Эта попытка ЭКО, рассказал мужчина, была уже не первой. Никаких противопоказаний к процедуре у его жены не было. Как не было сомнений и в компетенции медперсонала. В эту клинику женщина обратилась по рекомендации лечащего врача. Среди прочих столичных учреждений, оказывающих услуги будущим мамам, это место всегда было на хорошем счету.

Как полагают родные пострадавших, причиной случившегося могли стать некачественные медикаменты, которые специалисты клиники использовали во время процедур, либо их неправильное хранение и транспортировка. Эту и другие версии сейчас проверяет столичный Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что работа клиники приостановлена до получения результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования. Планируется также назначение ряда судебных экспертиз.