День открытых дверей прошел в МГУ им. Ломоносова

Заглянуть в научные лаборатории и познакомиться с ведущими преподавателями. В день открытых дверей в главном университете страны возможно если не всё, то многое. На пороге будущих абитуриентов встречает собака... механическая.

Эту робособаку создали на факультете механики специально для студентов, чтобы они могли отрабатывать теоретические знания на практике. Учебные программы в МГУ действительно идут в ногу со временем, и, конечно, открываются новые филиалы.

"Мы готовим будущих профессионалов для научной деятельности и прикладных исследований, связанных с ядерно-физическими методами. С одной стороны, это подразделение абсолютно новое, мы только в прошлом году начали первый приём, но на самом деле мы имеем уже практически 60-летний опыт работы", - отметил Владимир Леонтьев, ответственный секретарь приёмной комиссии филиала МГУ В Дубне.

День открытых дверей МГУ – это уникальная возможность из первых рук получить информацию о поступлении, поэтому приезжают на него абитуриенты со всей страны.

И выбор действительно немаленький, больше 40 факультетов. Но неизменно особым интересом пользуется специальность журналистики. Про учёбу на факультетах рассказывают сами студенты. Причем, не только те, кто учатся сейчас, но и давно закончившие университет.

"Оканчивал я географический факультет. Получение действительно университетского классического образования, которое складывалось и из географических знаний, из знаний в сфере юриспруденции и из экономики, математические знания. Невозможно представить где-то в другом месте такие возможности", - отметил Иван Курбаков.

При поступлении в МГУ из года в год конкурс остается серьезным. В среднем - 18 человек на место. Но выпускники признают: весь труд, вложенный в поступление и учебу, окупается.