Новая сцена театра "Шалом" открылась на Новослободской в бывшем центре Мейерхольда. Старая сцена на Варшавке была уже мала и не могла вместить всех, кто хотел увидеть популярные постановки.

Теперь у "Шалома", который выпускает не менее семи премьер в год, две площадки. Новая значительно больше, к тому же, оснащена самым современным звуковым, световым и визуальным оборудованием. Увидеть яркие и очень талантливые спектакли смогут втрое больше зрителей.

"Театр за буквально короткое время создал новое уникальное, содержательное пространство. Само по себе пространство позволяет до того, как ты погрузишься в театральную постановку, ещё очень много узнать об истории театра, об их выдающихся деятелях", - рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.