Песков вновь не смог ничего сказать про разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь не стал комментировать публикации СМИ о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, пишет РИА Новости.

Накануне представитель Кремля также не стал комментировать возможный разговор Путина и Трампа. По словам Пескова, между Москвой и Вашингтоном "возникает много разных коммуникаций" по разным каналам.

"На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то", - сказал представитель президента.

Ранее издание New York Post сообщило со ссылкой на самого Дональда Трампа, что он пообщался по телефону с Владимиром Путиным. Обсуждалось ситуация на Украине.Американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта, но вновь не привёл никаких подробностей.