Кремль подтвердил подготовку поездки Путина в Китай

Россия и Китай действительно готовят взаимные визиты лидеров двух государств Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву и предполагаемая поездка Путина в Пекин связаны с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Оба государства придают "взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений", подчеркнул Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за заявлением российского посла в Пекине Игоря Моргулова о том, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение прибыть в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пригласив президента России в Пекин.

Между тем директор Института стран Азии и Африки, востоковед Алексей Маслов отметил, что на протяжении 40 лет Москва и Пекин развивают отношения вполне стабильно, но Соединенные Штаты пытаются "отжать" Россию от Китая.