Песков высказался о плане Трампа купить сектор Газа

Давать оценки заявлениям из Вашингтона о готовности купить сектор Газа можно будет лишь после того, как появятся разъясняющие детали. Такое заявление сделал в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что он "привержен идее покупки сектора Газа и владения им". Трамп при этом допустил, что Соединенные Штаты могли бы "предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его (сектора Газа) части".

Песков напомнил, что в секторе Газа проживает около 1,2 миллиона человек, которым Совбез ООН обещал "государственное решение ближневосточной проблемы". В том, что касается идей Трампа, он призвал "дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий", сообщает ТАСС.

Между тем глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал свою встречу с американским президентом Дональдом Трампом "поворотным моментом", призвав с вниманием отнестись к его плану по переселению жителей анклава.