В Дании собирают деньги на покупку Калифорнии

Датская инициативная группа Denmarkification предложила королевству выкупить у США штат Калифорния. Инициатор кампании Ксавье Дютуа уже подсчитал, что он обойдется Дании в триллион долларов и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд".

Кроме того, Дютуа высказал мнение, что контактировать с Америкой в этом вопросе следует представителям производителя конструкторов Lego, поскольку "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".

Но и это еще не все. Купить Калифорнию предлагается посредством краудфандинга. "Это всего лишь 200 тысяч крон с каждого датчанина", - сообщается на официальной страничке группы в Интернете. Там же, кстати, отмечается, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тысяч человек, передает ТАСС.

Кстати, Калифорния выбрана не просто так в качестве потенциальной покупки Данией. Когда-то Дональд Трамп называл этот штат наиболее разрушенным и давал понять, что он ему нравится наименее всех остальных.

Напомним, не так давно Дональд Трамп высказал желание присоединить к США Гренландию. Эти слова произвели неоднозначное впечатление на мировое сообщество. Не секрет, что Гренландия обладает огромными запасами полезных ископаемых и занимает стратегическое положение в Арктике.

В итоге, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправилась в европейские столицы для обсуждения вопросов европейского единства, а глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии.